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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل بعد قصف صاروخي من اليمن

قصف صاروخي من اليمن
قصف صاروخي من اليمن
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أفادت وسائل إعلام عبرية عن تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة الوسطى بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقبل قليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة بلاط بالقرب من مقر الكتيبة الإسبانية باليونيفيل جنوبي لبنان، كما أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية التي بلغت 18 غارةً استهدفت مركز قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، رغم استمرار الغموض من قبل حزب الله حول مصيره.

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