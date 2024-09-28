وزير الخارجية: يجب تحقيق وقف ‏فوري ودائم لإطلاق النار بغزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق لحرب إقليمية

السبت 28/سبتمبر/2024 - 06:13 م

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى ضرورة تحقيق وقف ‏فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.

وأشاد وزير الخارجية - خلال لقائه بنظيره الماليزي محمد حسن، اليوم السبت، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - بالحراك الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر في أكتوبر 2023، معربا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات الثنائية مزيدًا من التقارب والتعاون البناء، وعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية بين البلدين في أقرب فرصة.

كما أكد أهمية دفع الآليات الخاصة بتواصل رجال الأعمال في البلدين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، داعيا الشركات الماليزية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار التي يتيحها السوق المصري.

وتطرق وزير الخارجية، خلال اللقاء، إلى التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار الحرب في غزة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني، موجها لماليزيا الشكر على حرصها على حشد الموارد والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.