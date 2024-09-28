ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسى يُنيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر

وزير الدفاع
وزير الدفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وفى تقليد عسكرى أصيل قام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

والتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب فى نضالها من أجل الاستقلال والحرية.

 وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة بتأييد من جموع الشعب المصرى للقضاء على الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

 حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وفاة جمال عبدالناصر ذكرى وفاه جمال عبدالناصر وزير الدفاع الرئيس السيسي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر