"الكتاب العرب" يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واغتيال حسن نصر الله

أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، لما تقوم به قوات الكيان الإسرائيلي الغاصب من اعتداء وحشي على شعب لبنان الشقيق، حيث أكد أن ما قام به هذا الكيان العنصري الغاشم من استهداف عمارات سكنية لبنانية وتدميرها ومن الوجود ومحاولاته المستميتة لتصفية رموز المقاومة وعلى رأسهم أحد رموزها الكبيرة حسن نصر الله، يمثل مواصلة للنهج الدموي وحرب الإبادة التي بدأتها قوات هذا الكيان، وما زالت مصرة على استكمالها معرضة الإقليم كله للانفجار.

وقال علاء عبد الهادى الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن هذا الصلف الإسرائيلي المتغطرس يستدعي من الأمة كلها التوحد والاصطفاف في مواجهة جرائم الكيان الطفيلي الذي زرع في قلب الأمة من أجل تمزيقها جغرافيا وسياسيا واستنزافها اقتصاديا، ممارسا أكثر الاعتداءات العنصرية وحشية في العصر الحديث بل في التاريخ الإنساني كله.

وأضاف عبد الهادي، إن هذا الكيان يؤكد كل يوم أنه ساع إلى تحقيق مخططاته لتكوين إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، وأنه يتعامل مع أبناء الأمة العربية باعتبارهم من الأغيار الذين يحل له استئصالهم من الوجود.

وأشار الى أن هذه الغطرسة الوحشية التي فاقت كل الحدود، وضربت كل القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية والقانونية تستدعي وقفة موحدة للأمة العربية تستجمع فيها قوتها وتفعل كل اتفاقيات الدفاع المشترك التي وقعتها فيما بينها، لا سيما أن كل هذه الاعتداءات الوحشية تتم بدعم غربي لا يخفى وصمت عالمي يثير الشك والريبة ويعرض مصداقية النظام العالمي كله إلى التآكل والسقوط.

وتابع: لقد أصبح واضحًا أن المقاومة العربية في لبنان أو سوريا أو العراق أو فلسطين لا يمكن أن تترك وحدها في مواجهة هذه الاعتداءات التي لا تقف عند حد، وهذه الوحشية التي تجاوزت كل الخطوط بألوانها كافة، وأن هذا الصلف الإسرائيلي الوحشي يحتم تحركا عربيا جامعا على المستويات الشعبية والحكومية، يتضمن إغلاق سفارات الكيان، وتمزيق الاتفاقيات التي وقعت معه، ومواجهته في الساحات كافة.