تدريب فريق الأمراض المعدية بصحة الفيوم على ربط مراكز الوقاية لمرض السعار

عقدت الإدارة العامة لمكافحة الامراض المعديه بمديرية الصحة بالفيوم (برنامج الامراض المشتركة ) دورتيين تدريبيتين لشرح بروتوكول التعامل مع الحالات المعقورة وشرح نظام الميكنة (الموقع الالكتروني) لفريق الامراض المعدية بصحة الفيوم.

حضر التدريب 90 من فريق الامراض المعدية بالمديرية وفريق مركز المعلومات بالمديرية وفرق الوقائي بالادارات الصحية ومديري الوقائي بالمستشفيات وفرق مراكز الوقاية بالمستشفيات العام والمركزي (مسؤلي العقر ،تمريض مركز الوقاية من مرض السعار، مدخلي البيانات بالمركز).

قام بالتدريب الدكتورة سارة فؤاد مسؤل الأمراض المشتركة بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نور حمدي، وإبراهيم يحيي، وحسن حمدي، وفريق الامراض المشتركة بالاداراة العامة لمكافحة الامراض المعدية، والدكتورة اسماء رشاد فريق المركز القومي لمعلومات وزارة الصحة.

وقد تم تطبيق النظام المميكن (الموقع الإلكتروني لمراكز الوقاية من مرض السعار) لربط جميع مراكز الوقاية من مرض السعار (المراكز العشرة) وهم: مستشفى الفيوم العام (متوفر بها المصل واللقاح)، ومستشفى أبشواي المركزي، ومستشفى طامية المركزي، ومستشفى اطسا المركزي ومستشفى فيدمين المركزي، ومستشفى سنورس المركزي، ووحدة الغرق بإدارة إطسا، ووحدة الشواشنة، ووحدة المقراني، ووحدة قوته.

تم التدريب النظرى على مدار يومين بقاعات مدرسة التمريض بينما تم التدريب العملي فى اليوم الثالث حيث تم المرور علي جميع مراكز الوقاية من مرض السعار من قبل الفريق المركزي (فريق الأمراض المشتركة)، الفريق المركزي لمركز المعلومات بوزارة الصحة، فريق الامراض المعدية بالمديرية، فريق الامراض المعدية بالادارات الصحية قام بالتنسيق للتدريب الدكتورة مروة أحمد فؤاد مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية.

وجاء ذلك برعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت إشراف الدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية، وفي ضوء الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الوقائي.

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