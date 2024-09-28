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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتفقد منظومة العمل في ملفات التصالح بعدة مراكز

متابعة السكرتير العام
متابعة السكرتير العام ملف التصالح
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واصل اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاسيما ملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف المتابعات اليومية لهذا الملف الحيوي، بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات منظومة العمل.

وشملت الجولة اليوم زيارة ثلاثة مراكز وهي: الفشن، سمسطا، وببا، حيث  قام  السكرتير العام بمناقشة ومراجعة  تقارير أداء المراكز التكنولوجية، الإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والمتغيرات المكانية فيما يتعلق بملفات التصالح ومعاينات المخالفات واستخراج شهادات البيانات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، مشددا على أهمية الإسراع في إنهاء جميع الملفات المقدمة من المواطنين بأسرع وقت ممكن.

واطمأن السكرتير العام على سير العمل موجها  بضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه العاملين لتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات، وتبادل السكرتير العام الحوار مع عدد من المواطنين المتواجدين في المراكز التكنولوجية الثلاثة، مستمعا لآرائهم ومطالبهم، وموجها بتذليل أية عقبات تعوق المنظومة.

رافق السكرتير العام خلال جولته كل من محمد بكري، رئيس مدينة ببا، مدحت صلاح، رئيس مدينة سمسطا، وعلي حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن. كما شارك في الجولة أعضاء اللجنة التنسيقية لملفات التصالح بديوان عام المحافظة: رامي رجب مدير إدارة التخطيط، مها أبو بكر مدير إدارة التراخيص، داليا فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية، إلى جانب المختصين من الوحدات المحلية المعنية بالزيارة.

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