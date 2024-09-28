أيمن زيدان يعتذر عن تكريم الإسكندرية السينمائي.. بسبب الحرب

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط،عن تلقيه رسالة صوتية من الفنان السوري الكبير أيمن زيدان، أكد خلالها اعتزازه الكبير بالمهرجان وفخره بوسام دول البحر المتوسط الذي قرر منحه له تقديراً لتاريخه الفني. كما عبر عن امتنانه لهذا التكريم.

وأضاف زيدان أنه يعتبر نفسه جزءاً من أسرة هذا المهرجان الكبير الذي تنظمه مصر العزيزة على قلبه وقلب كل سوري، إلا أنه، نظراً لما يتعرض له أهلنا في لبنان الشقيق وغزة الحبيبة، يعتذر عن الحضور والتكريم في هذا التوقيت الحساس، الذي تواجه فيه أمتنا العربية تحديات كبيرة. وتمنى للمهرجان كل التوفيق في مواجهة هذه المخاطر التي تحيط بنا جميعاً.

وأكد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، تفهمه للموقف الوطني النبيل للفنان أيمن زيدان، مقدراً اعتذاره عن التكريم. وأشار إلى أن للمهرجانات الثقافية والسينمائية دوراً في مواجهة هذه التحديات.

وأضاف أباظة أن الدعوة مفتوحة دائماً لكل فنان عربي، فمصر بلدهم، سواء كمشاركين، زائرين، أو مكرمين في مهرجانهم