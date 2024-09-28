للمرة الثانية.. محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس أمام لانس

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لانس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نيس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لانس بملعب استاد بوليرت ديليليس، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس أمام لانس، للمرة الثانية منذ انضمامه إلى النسور في الميركاتو الصيفي الماضي.

شارك عبد المنعم في تشكيل نيس الأساسي لأول مرة في مباراة ديربي الجنوب أمام مارسيليا، والتي خسرها رفاق مدافع منتخب مصر بهدفين دون رد.

وكان محمد عبد المنعم خاض أول مباراة له مع نيس أمام أنجيه بديلًا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الفرنسي، والتى انتهت بفوز نيس 4-1، وذلك عقب انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

ويحتل نيس المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي لانس رابعًا وفي رصيده 9 نقاط.

محمد عبد المنعم يقود تشكيل نيس أمام لانس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: نداييشيمي - بومبيتو - محمد عبد المنعم

خط الوسط: أنتوني ميندي - بوداوي - روزاريو - علي العابدي

وفي الهجوم: بدر الدين بوعناني - جيريمي بوجا - إيفان جيساند.