جوميز يتفوق على كولر ويحقق البطولة الثانية مع الزمالك

تفوق البرتغالي جوزية جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على منافسه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بعدما قاد الفارس الأبيض للفوز بالسوبر الأفريقي، ليحسم «جوميز» المواجهة لصالحه ويحقق الفوز الثاني على «كولر» في ثالث مواجهة مقابل انتصار وحيد للمدرب السويسري.

ورغم البداية السيئة لـ«جوميز» بخسارة المباراة الأولى أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، إلا أن المدير الفني البرتغالي عاد وحقق الفوز بثنائية في الدوري، قبل أن يحقق الفوز الثاني ويتوج بالسوبر الأفريقي على حساب «كولر».

وسلطت الصحف البرتغالية الضوء على تفوق «جوميز»، بعد قيادته الفريق الأبيض للفوز بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي، حيث قالت صحيفة «abola» البرتغالية، إن «جوميز» صنع التاريخ للزمالك في كرة القدم الإفريقية بعد الفوز بكأس السوبر لتكون البطولة القارية الثانية للمدرب البرتغالي مع الزمالك خلال 8 شهور فقط منذ تولي المهمة الفنية للفارس الأبيض في فبراير الماضي، بعدما حصد لقب كأس الكونفدرالية، وأخيرًا لقب السوبر الإفريقي.

من جانبه، قال «جوميز» في المؤتمر الصحفي، إن الزمالك حقق بطولة مهمة للجمهور، وكانت هناك صعوبة في بعض الأحيان لحصد البطولات، والفوز على الأهلي له طعم خاص، وكان تركيز الفريق مليون في المائة من أجل تحقيق الفوز، ونجحوا في العودة بعد التأخر بهدف.

وأضاف المدير الفني للزمالك، أن البعض قالوا إن الأفضل لنا ألا تلعب لأننا سنخسر المباراة. هذا لم يحدث ولكن يجب أن نشكر هؤلاء أيضًا فهذه الكلمات منحتنا قوة وحافز إضافي، وأشكر الجماهير على دعمها، ونحن استعدينا جيدًا لهذا التحدي.