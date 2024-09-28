“الزراعة” تعالج وتحصن 1000 رأس من الخيول والجمال في نزلة السمان بالهرم

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية صباح اليوم قافلة بيطرية مجانية شاملة لفحص وعلاج الخيول والجمال بمنطقة نزلة السمان بالهرم وذلك بالتعاون مع شركائها في التنمية المستدامة مثل مركز البحوث الزراعية متمثل في المعاهد البحثية (تناسليات الهرم وصحة الحيوان والأمصال واللقاحات البيطرية) وجمعيات المجتمع المدني (جمعية الرفق بالحيوان وجمعية الدواب المصرية ومستشفى بروك) حيث قام أعضاء القافلة بمناظرة اكلينيكية لجميع الحيوانات بمنطقة نزلة السمان بالهرم جيزة .

وشارك في القافلة الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية والدكتور علاء عبدالعال مدير الطب البيطري الجيزة وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد التناسليات الحيوانية.

تاتي هذه القافلة ايضا ايمانا من الدولة بأهمية الحصان ومدي ارتباط الخيول والإبل بالسياحة في مصر خاصة في منطقة الاهرامات وأبو الهول وحرصا من وزارة الزراعة على الاهتمام بصحة وسلامة هذه الحيوانات بما يعكس القيمة الحضارية والثقافية لجمهورية مصر العربية.

وشملت أعمال القافلة تشخيص وعلاج الامراض المختلفة للخيول والإبل ومقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية عن طريق الرش والتجريع.

كما شملت الحملة أيضا تشخيص وعلاج كذلك علاج الامراض الجلدية والتناسلية واجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة

وجرى فحص وعلاج وتجريع عدد 300 حصان بأعمار مختلفة وعدد 220 جمال ضد الطفيليات الداخلية (تريماتودا والنيماتودا) وكذلك رش ضد الطفيليات الخارجية لعدد 520 حيوان. إجراء فحص بالسونار للحالات العشار والباطنة وإجراء بعض الجراحات الصغرى واستمرت القافلة حتى الانتهاء من مناظرة جميع الحيوانات.

يأتي ذلك إلى عقد ندوة إرشادية مع مالكي الخيول والسياس والاستماع لأهم المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها كما استمع أطباء القافلة لمطالب المربين باستمرار هذه القوافل وتوجهوا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ولوزير الزراعة واعضاء القافلة لحرصهم على تقديم الدعم والخدمات البيطرية لهم مجاناً كما طالبوا باستمرار تقديم الدعم الفني والثقافي والصحي والعمل على زيادة الوعي مما كان له الأثر البالغ في هذه المنطقة السياحية.

وطالب أصحاب الخيول والجمال بتكرار القافلة مرهدة اخري وهو ما سوف يتم تنفيذه شهريا

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