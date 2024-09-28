الزمالك تفوق على ليفربول وبايرن ميونخ.. 15 بطولة قارية فى تاريخه

واصل فريق الزمالك كتابة التاريخ وتحقيق الأرقام بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على المنافس والغريم التقليدي الأهلي في الكلاسيكو المصري الأفريقي.

وأضاف الفارس الأبيض لقبًا قاريًا وأفريقيًا جديدًا في سجله التاريخي ووصل إلى 15 لقبًا قاريًا ليتقدم مركزًا في قائمة أكثر أندية العالم تتويجًا بالألقاب القارية على مر التاريخ.

وتمكن الزمالك من تخطي أندية عملاقة في قائمة الأكثر تتويجًا على الصعيد القاري، وفض الشراكة مع العملاق البارفاري بايرن ميونخ وكبير إنجلترا ليفربول، وواصل المطاردة للروسينيري إيه سي ميلان الإيطالي.

وحقق الزمالك 15 لقبًا قاريًا، هي دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس الكونفدرالية مرتين، وكأس السوبر الأفريقي 5 مرات، وكأس الأفروآسيوية مرتين، ولقب كأس الكئوس الأفريقية مرة.

ويتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية برصيد 31 بطولة، وفي المركز الثاني الأهلي برصيد 26 لقبًا، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني ويمتلك 22 بطولة، ويأتي برشلونة الإسباني في المركز الرابع برصيد 20 بطولة، وإنديبندينتي الأرجنتيني بنفس الرصيد، ثم ميلان الإيطالي سادسًا برصيد 18 بطولة، ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 15 بطولة مُتفوقًا على ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ولكل منهما 14 بطولة.