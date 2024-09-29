العائد من الموت| ناصر.. السوبر المنسى

العائد من الموت.. شعار أطلقته جماهير الزمالك على مهاجم الفريق ناصر منسي بعد مساهمته في تتويج الفريق بكأس السوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي بعدما سجل هدف التعادل للفارس الأبيض بعد دخوله بديلًا بثوانٍ، كما أحرز ركلة الجزاء ليكون نجم الشباك وفتى ميت عقبة في ليلة السوبر التاريخية.

وكتب «منسي» اسمه بحروف من ذهب في تاريخ نادي الزمالك، وأصبح ناصر سوبر، وليس ناصر منسي، لأن جماهير القلعة البيضاء لن تنسى هذا الاسم لسنوات طولية، كما حدث من النجم السابق أيمن منصور، صاحب هدف تتويج الفارس الأبيض بالسوبر على حساب الأهلي منذ 30 عامًا، ولكن اسمه ما زال يتردد وجماهير القلعة البيضاء تعرف كل تفاصيل الهدف السوبر مع كل بطولة سوبر أفريقي.

وعاد ناصر منسي للحياة من جديد داخل فريق الزمالك رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الحالي، والدخول في صفقة تبادلية مع أحمد أمين أوفا لاعب إنبي ولكن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة لتكون مباراة السوبر وش السعد على ناصر منسي الذي سيظل يتذكر هذه اللحظة مدى الحياة ولن يكون منسيًا.

كما حصد ناصر منسي جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي من اللجنة المنظمة وموسم الرياضة ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ويصبح «عريس السوبر» ومعشوق جمهور الزمالك الذي لن يبقى «منسي» خالدًا في وجدان وعقول كل مشجع زملكاوي.