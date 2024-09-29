أول بطولة مع الزمالك|عبدالله السعيد.. العمر مجرد رقم

حقق النجم عبدالله السعيد أول بطولة مع نادي الزمالك ليدخل تاريخ القلعة البيضاء من أوسع أبوابه بعد المساهمة في تتويج الفارس الأبيض بلقب السوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي في ليلة تاريخية للفريق الملكي وللاعب المخضرم الذي أثبت أن العمر مجرد رقم.

وانضم «السعيد» لنادي الزمالك في يناير الماضي قادمًا من بيراميدز في صفقة أثارت جدلًا كبيرًا، ولكنه تمسك بالحلم والجهد والعرق رغم اقترابه من سن الـ40 عامًا، ولكن اللاعب المخضرم أصبح معشوق جمهور القلعة البيضاء ودخل قلوب الزملكاوية من أول لمسة.

وتوج «السعيد» باللقب الأول مع الزمالك وحقق رقمًا قياسيًا بعدما خاض مباراة السوبر الأفريقي بعمر 39 عاما وشهرين و13 يومًا، ليحطم عبدالله السعيد الرقم القياسي المُسجل باسم زميله السابق وائل جمعة الذي خاض مباراة السوبر الأفريقي في 2014 بعمر 38 عامًا و6 أشهر و17 يومًا.

وتوج «السعيد» بلقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق له التتويج باللقب الأفريقي مرتين مع الأهلي في نسختي 2013 و2014.

وقدم «السعيد» مستوى مميزا في مباراة السوبر الأفريقي وتفوق على لاعبي الأهلي في منطقة الوسط، طوال المباراة رغم فارق السن مع ثلاثي وسط الأهلي مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق، ولكن عبدالله السعيد كان كلمة السر في تفوق الزمالك على الأهلي وواصل التفوق وسجل ركلة الترجيح بنجاح في مرمى الشناوي.

واحتفل «السعيد» بأولي بطولاته مع الزمالك بطريقة خاصة، مؤكدًا أنه فخور بالفوز بكأس السوبر الأفريقي، موجهًا الشكر لجمهور الزمالك على الدعم، وأنه فخور بالبطولة الأولى مع القلعة البيضاء، وأن اللعب مع الزمالك والفوز بالبطولات شرف كبير.