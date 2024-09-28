في آخر لحظة.. إسعاف مواطن أصيب بأزمة قلبية خلال وجوده بالشارع في الفيوم

تعرّض مواطن بمحافظة الفيوم، لأزمة قلبية مفاجئة خلال وجوده بالشارع، بوسط مدينة الفيوم، بمحيط قصر الثقافة، واستغاث المواطنون بمرفق إسعاف الفيوم، وخلال دقائق تواجدت سيارة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، ونقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من المواطنين بتعرض شخص لحالة إعياء شديدة خلال وجوده بمحيط قصر ثقافة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن المواطن مصاب بأزمة قلبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفي الفيوم الجامعي، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ووضعه بالمستشفى تحت الملاحظة.