فرقة "أنغامنا الحلوة" وعيد الفلاح وأمسية شعرية ضمن فعاليات وزارة الثقافة.. غدًا

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، غداً الأحد 29 سبتمبر حفلاً غنائياً وأمسية شعرية بالإضافة إلى صالون ثقافي جديد بمراكز الابداع التابعة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفرق الفنية والمواهب الشعرية.

حيث يقيم مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، حفلاً جديداً لفرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس وذلك في الساعة الثامنة مساءا.

تأسست فرقة "أنغامنا الحلوة' عام ٢٠٢١ وتقدم ألواناً متعددة من الغناء منها العاطفي، الموشحات، الإنشاد الديني، الغناء الشعبي، الفرانكو، الأغنيات الوطنية، بالإضافة إلى المنولوجات، والاسكتشات، والاستعراضات، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية والفنية وتضم العديد من المواهب المتميزة من مختلف الأعمار.

وفي بيت الست وسيلة، (خلف الجامع الازهر) يقيم بيت الشعر العربي، أمسية شعرية جديدة يديرها الشاعر والإعلامي محمد فتحي، يشارك فيها الشعراء؛ شاعر العامية أحمد الشيخ، شاعر السبعينات المهندس صلاح اللقاني، الشاعر البورسعيدي السيد الخميسي، الشاعرة غادة نبيل..

تتضمن الأمسية إلقاء مقتطفات من دوواين الشعراء المشاركين والنقاش حولها.

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي.

حيث يلقي الصالون الضوء على عيد الفلاح الذي يتزامن مع التاسع من سبتمبر، وذلك بمشاركة الأستاذ الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز الثومي للبحوث التربوية والكاتب في التراث والحضارة المصرية، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور سعيد سليمان أستاذ الوراثة المتفرغ بكلية زراعة الزقازيق.

يعقب الصالون حفل تراثي غنائي تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية .