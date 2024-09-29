السوبر الإفريقي.. شيكابالا القائد التاريخي للنادي الملكي

أصبح محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وحصد «شيكابالا» اللقب الـ17 مع نادي الزمالك، على مدار مسيرته مع الفريق الأبيض مُتخطيًا الثنائي عبدالواحد السيد وخالد الغندور، الذي حقق كل منهما 16 بطولة مع القلعة البيضاء ليصبح «الأباتشي»، كما تلقبه جماهير الزمالك القائد التاريخي والأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ النادي الملكي.

وعاش «شيكابالا» ليلة تاريخية في العاصمة السعودية الرياض بعد التتويج بالسوبر الإفريقي رغم عدم المشاركة في اللقاء، ولكنه احتفل على طريقته الخاصة ورفع كأس السوبر، كما احتفل مع الجمهور بالبطولة التاريخية، التي يحققها للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز بها منذ 21 عامًا للمرة الأولى في 2003 ثم التتويج باللقب مرة أخرى في 2020 على حساب الترجي التونسي في قطر.

ويرتبط «شيكابالا» بعلاقة تاريخية مع جمهور القلعة البيضاء الذي يعتبر «الأباتشي» القائد والملهم في كل المواقف، وخاصةً في الأوقات العصيبة بعدما كشف «شيكابالا» أنه حرص على تحفيز زملائه بالفريق قبل السوبر الأفريقي، حيث قام بجمع فيديو لكل التصريحات التي استفزت لاعبي الزمالك وشاهدها مع اللاعبين قبل مباراة الأهلي كنوع من التحفيز والدعم للرد على كل المشككين في الفريق.

وتوج «الأباتشي» بـ17 لقبًا خلال مسيرته مع الزمالك، منها الدوري المصري 4 مرات، كأس مصر 6 مرات، دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة، كأس السوبر المصري مرتين، وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.