وزير الرياضة يتفقد تطوير نادي كفر صقر ومركز شباب البوها المحطة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رفقه محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، الأعمال التطويرية والمُنفذة بنادي كفر صقر ومركز شباب البوها المحطة، في إطار جولة الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وشهدت زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحافظ لنادي كفر صقر، تفقد المناطق التي تم تطويرها في النادي في الآونة الأخيرة، وكذلك تفقد قاعة النادى بالمبنى الإداري، ورشة عمل حلها فى تدويرها بالتعاون مع وحدة سكان، وافتتاح ملعب خماسي لخدمة رواد وأعضاء وأكاديميات النادي.

وأكد "صبحي" على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية فى التنشئة الإجتماعية للأفراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر فى جميع المحافظات، لذا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وتضمنت زيارة وزير الشباب والمحافظ لمدينة كفر صقر، تفقد مركز شباب البوها المحطة، و . افتتاح عدة منشأت به منها، مبنى إدارى جديد، سور، وملعب خماسي بتكلفة إجمالية 4.600.00 ألف جنيه، وكذلك تفقد تدريب سفراء مشوارى، ورشة عمل أندية السكان بقاعات المبنى الإداري.

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير الشباب والرياضة إلي المنشآت الشبابية والرياضية بالشرقية أيضًا، افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وتفقد ملاعب السلة والملاعب القانونية، وحضور لقاء حواري لأعضاء برلمان الشباب حول المبادرة الرئاسية بداية جديدة.