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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بسلام ثان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات ، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش والاستروكس بمنطقة السلام ثان.

وكشفت التحقيقات أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيكي وزنت 20 جم ثبت أنها  المخدر الاستروكس المدرج بجدول قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر علي كيس بلاستيكي به 6 قطع لمادة سمراء اللون كل قطعة ملفوفة بلفافة بنية اللون وزن الكيس 100جم ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاجهزة الامن الاستروكس الأمنية بمديرية أمن القاهرة السجن المشدد 7 سنوات