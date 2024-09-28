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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو دياب يشعل سماء مدينة "العلا" في حفل كبير بالسعودية

عمرو دياب
عمرو دياب
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أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما مساء أمس بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير التي بدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.

وبعدها غنى: "بحبه، انت الحظ، لو اتساب، برج الحوت، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، هتتدلع، تملي معاك" وغيرها من الأغاني.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

 

عمرو دياب الهضبة انت الحظ السعودية