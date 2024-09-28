وزير الشباب ومحافظ الشرقية يفتتحان الملعب الخماسي بنادي ههيا الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الملعب الخماسي لكرة القدم بنادي ههيا الرياضي؛ وذلك بعد أن تم تطويره ورفع كفاءته لاستقبال الشباب لممارسة الرياضة بتكلفة مليون و315 ألف جنيه، ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي الإهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينًا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من النشء والشباب.

بينما أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتطوير مراكز الشباب والإهتمام بالنشء لتخريج أجيال قادرة علي تنمية المجتمع والمشاركة في بناء الوطن وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية معسكرات الجوالة للشباب والنشء والخيم الكشفية والأنشطة المنفذة بالنادى ، وكذلك مشروع ألف بنت ألف حلم التابع لإدارة التنمية الرياضية .

وأشاد الدكتور أشرف صبحي خلال تفقده للنادي بالأشطة والفعاليات المنفذة ومنها ـ معسكر الجوالة للشباب ، الكشافة للنشء، مشروع ألف بنت ألف حلم للتنمية الرياضية، ورشة عمل طور"وغير، مبادرة بداية، وورشة عمل لبرنامج أخلاقي عنواني.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشروع ألف بنت ألف حلم، يأتي ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات في كرة القدم، بهدف زيادة مشاركة الفتيات في لعبة كرة القدم من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة القدم للفتيات علي مستوي الجمهورية ونوه "صبحي" إلى اهتمامه الشديد بالمشروع القومي لرياضة المرأة في ظل دعم القيادة السياسية بالمرأة ودورها الريادي في المجتمع فى كافة المجالات، وخاصةً المجال الرياضي، والتمهيد لتأهيل الفتيات للمشاركة والمنافسة فى قطاع البطولة .

كما تفقد الوزير والمحافظ صالة الالعاب النزالية بالنادى والاكاديميات الرياضية الخاصة بالكاراتية ، بالإضافة إلى تفقد ورشة عمل لبرنامج ( اخلاقى عنوانى) والتابع لإدارة تنمية النشء والذى يهدف إلى بث روح الولاء والإنتماء وتنمية الوازع الدينى والأخلاقى لدى النشء لتلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بالشرقية ، وتفقد ورشة عمل ضمن مبادرة طور وغير، المنفذة من قبل الإدارة العامة للشباب .

حضر الزيارة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والمستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والسيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والسيد صبحي رئيس مركز ومدينة ههيا ، وعدد من نواب البرلمان.