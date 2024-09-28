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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، إن هناك غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان.

 

وقبل قليل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة بلاط بالقرب من مقر الكتيبة الإسبانية باليونيفيل جنوبي لبنان، كما أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.


في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية التي بلغت 18 غارةً استهدفت مركز قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، رغم استمرار الغموض من قبل حزب الله حول مصيره.

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