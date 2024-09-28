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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد فلسطيني، اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس ما أسفر عن استشهاد فلسطيني.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 41،586 شهداء، و96،210 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وفي السياق، أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل وليد أحمد خليفة (30 عاما) من مخيم العين في نابلس، عقب اعتقاله قبل يومين.

وأوضحا في بيان، صدر اليوم، أنه تم تأكيد استشهاد خليفة بعد اقتحام منزل عائلته، الخميس الماضي، وإطلاق النار عليه واعتقاله.

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