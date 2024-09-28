ظهور كامافينجا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة الأتلتي في ديربي الليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد بملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم ماتيو بوسكيتس.

ديربي مدريد، هو اسم يطلق على مباراة كرة القدم التي تجمع بين فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة الأتلتي في الليجا، ظهور الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي غاب منذ بداية الموسم الجاري 2024-2025 للإصابة.

ويغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن الريال في مباراته ضد الروخي بلانكوس، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ألافيس في الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة وفي رصيده 15 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فيران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فيران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، جاكوبو رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إندريك فيلبي.