تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته وآخر في المرج

قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته وشاب في المرج.

والقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل قتل زوجته وشابا لشكه فى وجود علاقة بينهما بمنطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بمقتل سيدة داخل شقتها بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، وفى نفس التوقيت ورد بلاغ بقيام المتهم بقتل شاب آخر، وتبين قيام الزوج بقتله هو الآخر لشكه فى وجود علاقة غير شرعية بينهما ، وتم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة