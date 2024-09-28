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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل

لبنان
لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، بأن الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والمسّير يحلق بكثافة فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل.
وأشارت الوكالة إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدة زوطر الشرقية في النبطية، وأخرى على منطقة جوار النخل منطقة قدموس، كما شن غارة ثالثة استهدفت خراج بلدة العباسية قضاء صور.
كما شنت قوات الاحتلال غارة على بلدة بلاط قضاء مرجعيون، وأخرى استهدفت بلدة الخيام، بالإضافة إلى شن غارة في محيط الجسر العربي في شتوره.
من جانبه، أعلن "حزب الله" قصف مستعمرة كتسرين بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

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