الإقليمي لجنود مريم يزور المجلس الأعلى "مريم أم المعونة الدائمة" بإيبارشية طيبة

زار أمس، المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، المجلس الأعلى "مريم أم المعونة الدائمة"، بإيبارشية طيبة، في اجتماعهم الشهري، المنعقد بمقر المطرانية، بالأقصر.

جاء ذلك بحضور الأب ملاك ناشد، مرشد المجلس الأعلى، حيث جاءت الزيارة بهدف المتابعة والإشراف على انتخاب كادر ضباط لمجلس أشبال، حديث التكوين يتبع المجلس الأعلى.

وفازت بالانتخابات انطوانيت عزت كرئيس للفرقة، وإيريني عدلي كنائبة للرئيس، ومريم دانيال كأمين للسر، وروز سعد كأمين للصندوق.

وفي هذا السياق، قدم المجلس الإقليمي لجنود مريم الشكر لنيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وللآباء الكهنة المرشدين، لدعمهم ورعايتهم للمنظمة المريمية هناك