التشيك تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان فورا

طالبت التشيك، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في لبنان بمغادرة البلاد فورا، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة هناك.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية بحسب راديو "براغ الدولي" - أنه يوجد نحو 98 مواطنا تشيكيا في لبنان، مشيرة إلى أنها كانت قد نصحت رعاياها بمغادرة لبنان خلال شهر أكتوبر 2023 عقب تصاعد حدة التوترات بين حركة حماس وإسرائيل.

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان، قائلا: "إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان".