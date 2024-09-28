الأنبا بولا يلتقي المدير المالي العام لإيبارشية ناشفيل

التقى أمس، الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، السيد چان روبرتس، المدير المالي العام لإيبارشية ناشفيل.

حضر اللقاء الأب سعيد لوقا، راعي كنيسة أم الرحمة للأقباط الكاثوليك، بناشفيل، حيث بدأ اللقاء بالتعارف المتبادل بين الحضور.

هدف اللقاء إلى الإطلاع على اللائحة المالية لإيبارشية ناشفيل، ومناقشة الفرص المتاحة أمام رعيتنا بناشفيل، التي تضمن الاستقرار المالي.

كذلك، شكر المطران بولا المدير المالي العام لإيبارشية ناشفيل، على كافة سبل الاهتمام والدعم والخدمة، المقدمين لكنيستنا بناشفيل.

ونهاية اللقاء، طلب جان روبرتس، المدير المالي لإيبارشية ناشفيل، البركة الرسولية من الزائر الرسولي.

وفي سياق متصل، اجتمع الأنبا بولا بأعضاء اللجنة المالية بالرعية، بحضور الأب سعيد لوقا. وقدم صاحب النيافة كلمات التشجيع والشكر والتقدير للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مثمنًا جميع المجهودات المبذولة، من قِبل الأب سعيد، والخدام، في سبيل خدمة الكنيسة، وشعبها.

تضمن الاجتماع أيضًا تبادل الخبرات المختلفة، كما اختتم الأب المطران اللقاء ببعض التوصيات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة.