إحالة مسجل للجنح لاتهامه بسرقة توتوك بسلام عائشة جمال

امرت جهات التحقيق المختصة بإحالة سائق الي محكمة الجنح لاتهامه بسرقة توتوك في السلام، وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة وإحراز المضبوطات.

وجرى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال إستقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها ، وبمناقشته عن مصدر المركبة إعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وبإستهدافه جرى ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على (5) مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.