ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل للجنح لاتهامه بسرقة توتوك بسلام عائشة جمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

امرت جهات التحقيق المختصة بإحالة سائق الي محكمة الجنح  لاتهامه بسرقة توتوك في السلام، وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم والتحريات التكميلية للواقعة وإحراز المضبوطات.

وجرى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام  أول، حال إستقلاله مركبة " توك توك " مبلغ بسرقتها ، وبمناقشته عن مصدر المركبة إعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج " له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة القسم).

 وبإستهدافه جرى ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة، وعُثر بداخل الجراج عمله على (5) مركبات "توك توك" أخرى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب وقائع السرقة " بأسلوب " توصيل الأسلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إرتكاب وقائع السرقة احراز المضبوطات التحريات التكميلية الإجراءات القانونية