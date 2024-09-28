رئيس جامعة المنصورة يبحث مع اتحاد الأكاديميين العرب بالعراق سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، لبحث سبل التعاون بين الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وسبل تنفيذ شراكة الدكتور عبد الله ذياب العجيلي وزير التعليم العالي الأسبق بالعراق ورئيس اتحاد الأكاديميين العرب، الدكتور خليل محمد شهاب الجبورى، أستاذ التمويل الدولي بجامعة العراق، الدكتور سهيل تركى عنتر رئيس جمعية الأكاديميين العراقيين ببغداد، الدكتور نبيل خضير الدليمى عضو الأمانة العامة لاتحاد الأكاديميين العرب.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيماء عبد الوهاب، الدكتور أحمد صلاح نواب المشرف على إدارة الوافدين.



ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر بالدكتور عبد الله ذياب العجيلي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص جامعة المنصورة على رعاية أبنائها الوافدين من كل الجنسيات الدارسين في مختلف الكليات والتخصصات، لافتا إلى أن جامعة المنصورة على مساحة 300 فدان، ولديها حوالى 180 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، 40 ألف طالب بمرحلة الدراسات العليا ، و حصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى حصول عشر كليات على الاعتماد، كما أن لديها قطاع طبي له سمعة و مكانة مرموقة محليا و عالميا يضم 13 مستشفى و مركز طبى متخصص كل مستشفى منهم تمثل وحدة ذات طابع خاص، كما تسعى الجامعة من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق تنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين في كل المجالات العلمية، لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، كما أن لديها العديد من البرامج التعليمية المتميزة والمعتمدة محليا ودوليا سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، كما يوجد برامج تعليمية بالشراكة مع جامعات دولية ومنها برنامج المنصورة مانشستر الطبي بكليتي الطب وطب الأسنان، و حصول الجامعة على اعتماد مستشفياتها الجامعية و مراكزها الطبية المتخصصة من قبل المجلس العربي للإختصاصات الطبية، التابع لمجلس وزراء الصحة العرب لتأهيل الأطباء العرب للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية، و ذلك فضلاً عن تميز الجامعة فى الجوانب التكنولوجية و تقدمها فى مجال الرقمنة، و حصولها على جائزة التميز الحكومى.



ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الله ذياب العجيلي بالمكانة العلمية المرموقة لجامعة المنصورة، و لمكانة مصر الكبيرة فى العالم العربى، مشيراً إلى تطلعهم لتنفيذ مشروع تعاون اكاديمي تعليمى اقتصادى مشترك بين الجانبين، بفتح فرع لجامعة المنصورة بالعراق، على أن يقدم الجانب العراقى مشروع دراسة جدوى متكامل للفكرة ليتسنى لجامعة المنصورة دراسة العرض و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أشار الدكتور عبد الله ذياب العجيلي برغبة العراق فى التعاون مع جامعة المنصورة و الإستفادة من خبراتها الكبيرة فى مجال التعليم و البحث العلمى و مجالات الطب و الطاقة و الهندسة و الزراعة و غيرها ، لدعم خطة النهضة التعليمية التى تقوم بها العراق، مشيراً إلى أن العراق تعد بيئة خصبة للبحث العلمي المشترك .

وأكد الدكتور محمد عطية، أن الجامعة تعمل دائما على تعزيز سبل التعاون الدولي مع الأشقاء العرب والتعاون مع الجامعات العراقية في البرامج التعليمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار الدكتور طارق غلوش، إلى أن جامعة المنصورة تمتلك مستوى أكاديمي وبحثى وتصنيف عالمي مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلى والدولي والإقليمي، ووجه الدعوة للطلاب العراقيين للالتحاق بالمنصة (Knowture)، وتنفيذ تعاون أكاديمي من خلال مشروعات مشتركة ممولة.

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