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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: قصف مستعمرة كتسرين بدفعة صاروخية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله، قصف مستعمرة كتسرين بدفعة صاروخية، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

في سياق متصل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية عنيفة استهدفت بلدة بلاط بالقرب من مقر الكتيبة الإسبانية باليونيفيل جنوبي لبنان.

كما أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية التي بلغت 18 غارةً استهدفت مركز قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، رغم استمرار الغموض من قبل حزب الله حول مصيره.

 

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