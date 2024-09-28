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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هشام عبد الحفيظ لتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان - رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
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أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، قراراً بتكليف اللواء المهندس هشام عبد الحفيظ لتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

وكان المهندس ممدوح رسلان، شدد على أهمية تحسين خدمات المواطنين وحل مشكلاتهم، مع الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات التي تنفذها الشركة وفق الجداول الزمنية المحددة، بهدف تحقيق رضا المواطنين.

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