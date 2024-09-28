من أرض سيناء.. انطلاق الدراسة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية

انطلقت من مدينة "سلام مصر" بأرض سيناء الحبيبة، الدراسة، اليوم السبت، بجامعة شرق بورسعيد الأهلية.

أكد الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، على أن الجامعة استكملت كافة المقومات اللازمة لبدء الدراسة من موارد مادية وبشرية وكذلك نظم وضوابط سير العملية التعليمية بجميع الكليات، موضحا أن العمل يجرى على قدم وساق لإستكمال جميع مقومات الدراسة بالجامعة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتفضله بإصدار القرار رقم 424 لسنة 2022 بإنشاء الجامعة لتكون رافدا هاما من روافد التعليم الجامعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولتكون بمثابة بارقة أمل لتحقيق طموحات ورغبات الطلاب فى إختيار الكلية التى تناسب طموحاتهم، كما قدم الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى لدعمه الكامل للجامعة وتذليل كافة المعوقات والصعوبات لبدء العام الدراسى على أرض الجامعة، وكذلك الدور الداعم لمحافظة بورسعيد متمثلة في المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي، وما يقدمه من جهود فى دعم الجامعة.

وأثنى على جهود جامعة بورسعيد الحكومية بقيادة الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، في دعم الجامعة وتفعيل دورها، والشكر وموصول إلى المهندس ابراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، ةأعضاء مجلس الأمناء على دورهم الفاعل في تذليل كافة الصعاب لبدء الدراسة في الجامعة.

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