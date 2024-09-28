مانشستر سيتي يتعثر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي

تعثر فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب التعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله.

حل مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قاد الهداف النرويجي إيرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، بجانب برناردو سيلفا وجاك جريليش.

مانشستر سيتي يتعثر في غياب رودري ودي بروين

وغاب عن السيتي أمام الماكبايس، الإسباني رودري لاعب خط وسط الفريق، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه مع الفريق مان سيتي، كما غاب البلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة للإصابة أيضًا.

انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف للا شئ، سجله المدافع جوشكو جفارديول في الدقيقة 35 بتمريرة من جاك جريليش.

وفي الشوط الثاني، نجح أنتوني جوردون في تسجيل هدف التعادل لفريق نيوكاسل، وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكان مانشستر سيتي تعادل في مباراة قمة البريميرليج أمام أرسنال في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما على ملعبه الاتحاد، ليتعثر في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ظل مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف، الذي يواجه وولفرهامبتون بعد ساعات قليلة.

بينما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بعد خوضه 6 مباريات حتى الآن.