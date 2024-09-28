باحث: تأثير اغتيال نصر الله يعتمد على قدرة الحزب على توفيق أوضاعه سريعا

قال أحمد كامل بحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن تأثير عملية اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني على الداخل اللبناني وحزب الله، ومن سيخلف حسن نصر الله في هذا المنصب، موضحا أن هناك أسماء مطروحة ومتداولة خلال الساعات القليلة الماضية لخلافة حسن نصرالله.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن إسرائيل شعرت بأنها حققت إنتصاراً عسكريا عبر سلسلة الاستهدافات التي شنتها على حزب الله كان آخرها ماحدث أمس من الاستهداف للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأن حزب الله مازال حتى هذا اللحظة يمتلك القدرات العسكرية الكبرى للرد على تلك الاستهدافات.

تابع :« هناك تأثير اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني يعتمد على مدى قدرة الحزب على توفيق أوضاعه بشكل سريع، والأمر متوقف على الشخص الذي يخلف حسن نصر الله في قيادة الحزب».