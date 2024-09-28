اليوم العالمي للأرنب.. 7 أسباب تجعلك تحب تربيتها في البيت بدلا من القطط والكلاب

الأرنب من فصيلة الثدييات حيوان أليف ونظيف يمكن أن يكون رفيقا للإنسان مثل القطط والكلاب ، حيث يتم ذبحه بطريقة خاصة ومختلفة وله مذاق وطعم خاص ويقدم بجانب الأرز أو الخبز أو أطباق أخرى ، وهناك أسباب مختلفة ومتنوعة نبرزها في هذا التقرير ، بمناسبة اليوم العالمي للأرانب، وفقا لما ذكره موقع"daysoftheyear".

أسباب تحببك في تربية الأرانب كحيوان أليف:

سهل تدريبه مثل القطط والكلاب ، لأنه حيوان أليف ومثالى ويمكن أن يكون صديق للانسان .

حيوان مثالى للبعض

الكثيرمن الأشخاص لديهم حساسية وخوف من ناحية الكلاب والقطط ، فيمكن استبدال القطط والكلاب بالأرانب وتربيتها كحيوان أليف هادئ.

دمهم خفيف

لديهم كاريزما خاصة في اصدار بعض الحركات والقفزات اللطيفة التي يقومون بها عندما يشعرون بالفرحة.

مواعيدهم منظمة

دائما ما يستيقظون وينامون مبكرا ونشطون في الحركة ولا يسببون ازعاج للانسان.

تعمل دايت ذاتي

الأرانب تلتزم في اتباع نظام غذائى نباتى ، فقد تشجعك كصديق لها البشرى على اتباع نفس الأسلوب الغذائي حيث دائما ما يحب تناول الفواكه والخضروات مثل الخس والخيار والجزر والعشب الجاف ليستفيد من عناصرها الغذائية.

عمرهم طويل

تتمتع الأرانب بعمر طويل مقارنة بالحيوانات الأخرى، حيث يمكن أن تعيش لمدة تتراوح بين 10 و12 عاما إذا تم الإهتمام بها بشكل جيد.

تحفزك علي الحب والحنان

تتميزالأرانب بفرائها الناعم لذلك عندما يحتضنها صديقها البشرى يشعر بالسعادة ويتخلص من التوتر والقلق.