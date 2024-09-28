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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اغتيال عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان جراء هجوم جيش الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، اغتيال قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفروشان، في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيام بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية التي بلغت 18 غارةً استهدفت مركز قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة، رغم استمرار الغموض من قبل حزب الله حول مصيره.

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