وزير خارجية بريطانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله" اللبناني وإسرائيل.

وقال لامي في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم السبت "نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في إخراج المواطنين البريطانيين من لبنان"، مؤكدا أن اندلاع حرب شاملة ليس في مصلحة الشعبين اللبناني والإسرائيلي.

وشدد على أن أولويات بريطانيا تتمثل في التوصل إلى حل سياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

يذكر أنه في شهر أغسطس عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الداعي إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان، والتي استمرت 34 يوما حينها.. وطالب القرار الأممي "حزب الله" بالوقف الفوري لكل عملياته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.