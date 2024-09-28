إيميليانو مارتينيز يغيب عن منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا وبوليفيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، قرارًا بإيقاف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين وفريق أستون فيلا الإنجليزي، مباراتين دوليتين.

ويأتي إيقاف إيميليانو مارتينيز مباراتين دوليتين؛ لارتكابه سلوك غير رياضي خلال مباراة منتخب الأرجنتين الماضية أمام كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

«فيفا» يعاقب إيميليانو مارتينيز بالإيقاف مباراتين

وكشف «فيفا» في بيان رسمي أن لجنة الانضباط قررت معاقبة مارتينيز بسبب مخالفته المادة 13 من قانون الانضباط، والتي تتعلق بالسلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف.

وارتكب الحارس الأرجنتيني هذه المخالفة خلال مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، وهي الاعتداء على مصور.

كان منتخب كولومبيا فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وبعد هذه العقوبة، يغيب إيمليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين وفريق أستون فيلا، عن مباراتي التانجو أمام فنزويلا وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026.

إيميليانو مارتينيز يعتبر من أبرز حراس المرمى في العالم حاليًا، وأسهم بشكل كبير في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولتي كوبا أمريكا.

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليًا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات.