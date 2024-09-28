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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمل الحناوي: إسرائيل تمارس الشعوذة السياسية وتنشر شرورها بالمنطقة

الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
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أكدت الإعلامية أمل الحناوي، أن ما تفعله إسرائيل اليوم بلبنان ما هو إلا استدعاء متعمد لعاصفة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، لن يكون أحد بعيد عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخاطره، متابعة: «وكأن إسرائيل تمارس الشعوذة السياسية».

وأوضحت «الحناوي»، خلال تقديم برنامج «عن قرب»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تنشر كل شرورها في منطقة كل ذنبها أن المحتل الإسرائيلي كائن يتفشى في مفاصل المنطقة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيل يقتل بلا ضوابط ويفتك بالإنسانية بلا أي رحمة، وكأنه يملك شيكًا دوليًا على بياضًا ليمارس ما يحلوا له في الإقليم.

وتابعت: «إسرائيل تفعل ما لم يجرى عليه أحدًا مطلقًا منذ أن تم وضع القوانين الدولية.. كل هذا ومازال المجتمع الدولي يعاني الانفصام السياسي ويحذر في نيويورك من سقوط لبنان في الهاوية وتحوله لغزة أخرى، ما نشهده اليوم هي فضيحة مدوية تعكس عجز المجتمع الدولي في كبح مجرمي مجازر غزة المستمرة».

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