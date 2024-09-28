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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمل الحناوي: لبنان تحول إلى أرض الدم والنار

الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي
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بدأت الإعلامية أمل الحناوي، برنامجها «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، بالحديث عن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية .

وقالت "الحناوي": «شهدت الأراضي اللبنانية على مدار عدة أيام متتالية تصعيدًا إسرائيليًا هو الأعنف منذ عام 2006، وهاجم جيش الاحتلال المبنى الخاص بحزب الله في بيروت، الذي أسفر عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام للحزب».

وأضافت الإعلامية أمل الحناوي، خلال تقديمها للبرنامج، أن لبنان تحولت إلى دائرة الدم والنار، وطالها الجحيم الذي أشعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة قبل قرابة العام، ولا يقل ألم اللبنانيين عن معاناة الفلسطينيين، يتجرع كلاهما يوميًا الظلم والقهر والإحباط، ويعيشون في الدمار وأسفل ضربات عشوائية غاشمة.

وواصلت: «يسكن قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الهلع والحزن ويعلو وجوههم القلق وترقب لشبح الحرب الشاملة».

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