ميلوني: وضع الإيطاليين في لبنان لم يتغير

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وضع مواطني بلادها على الأراضى اللبنانية سواء جنود أو مدنيين لم يظهر اختلافا عما كان عليه في الأيام الأخيرة على الرغم من الوضع الذي وصفته بالمأساوي.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم السبتأن رئيسة الوزراء أجرت اتصالات هاتفية في الساعات القليلة الماضية مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو لمناقشة آخر تطورات الأزمة في لبنان.

وأوضحت ميلوني أن إيطاليا تؤكد على ضرورة بذل كل جهد دبلوماسي من أجل إعادة فتح قنوات الحوار بين أطراف النزاع،وذلك تماشيا مع الموقف الذي تمسكت به حتى الآن.