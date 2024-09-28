الهند: مقتل مسلحين اثنين وإصابة 5 من الشرطة في مواجهات بإقليم "كشمير"

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، مقتل مسلحين اثنين وإصابة خمسة من أفرادها خلال مواجهات اندلعت بين الجانبين في مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير".

وأشارت الشرطة حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية إلى أن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية بحث وتطويق في إحدى المناطق بمقاطعة "كولجام" عقب تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، لافتة إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجانبين، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم إقليم "جامو وكشمير"، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".