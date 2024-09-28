انطلاق فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الحادي عشر.. صور

انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، والتي شهدت العديد من الأحداث أبرزها كان تكريم الفنان يوسف الكعبي تقديرا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية في المنطقة الشرقية، حيث تم عرض مادة فيلمية تضمنت مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية عن مسيرته الفنية الطويلة.



تضمن الافتتاح أيضا عرض فيلم قصير حول مسيرة المهرجان الذي أطلقته دائرة الثقافة عام 2012 بهدف رعاية وصقل المواهب المسرحية، ترجمةً لتوجيهات حاكم الشارقة، كما تعرف جمهور الحفل على أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها الباحثة المصرية د. لمياء أنور، وتضم في عضويتها: الممثل والمخرج الإماراتي عيسى كايد، الممثل الإماراتي علي نبيل العامري، المخرج والممثل الأردني خليل مصطفى، والممثل التونسي نصر الدين عبيدي.

وفي نفس السياق، تنافس في المهرجان ٣ عروض مسرحية، وهي: "الضيف" للمخرج المصري محمد عبد الله، "أغنية الظمأ" للمخرج السورى هاكوب عيد، و"من أجل ولدي" للمخرج الجزائري ماسينيسا لبط.

يذكر أن المهرجان يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأقيم حفل الافتتاح بحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم في مدينة خورفكان، الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب الحاكم في مدينة كلباء، عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ورئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، والعديد من الأسماء الفنية المحلية والعربية.

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