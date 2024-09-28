تشيلسي بالقوة الضاربة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم السبت، نظيره برايتون على ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل تشيلسي مباراة برايتون بالقوة الضاربة، حيث يتواجد في التشكيل الأساسي، المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الذي غاب عن مباراة بارو الماضية في كأس كاراباو.

كما يشارك جادون سانشو أساسيًا رفقة كول بالمر ونوني مادويكي، بالإضافة إلى ثنائي خط الوسط، موسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز.

ويجلس على مقاعد بدلاء البلوز في مباراة اليوم، روميو لافيا العائد من الإصابة منذ 40 يومًا، وذلك بجانب الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وبيدرو نيتو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن برايتون صاحب المرتبة السابعة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - جادون سانشو.