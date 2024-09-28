أرسنال يواجه ليستر سيتي برباعي هجومي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره ليستر سيتي على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

دفع أرتيتا برباعي هجومي في تشكيل أرسنال الأساسي أمام ليستر، في محاولة لحصد الثلاث نقاط مبكرًا، ويقود بوكايو ساكا هجوم الجانرز أمام الثعالب، رفقة جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد وكاي هافيرتز.

يذكر أن أرسنال في الجولة الماضية تعادل أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الخامس عشر وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل أرسنال لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - جابرييل ماجالايش - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.