من "أريد حلا" إلى "برغم القانون".. مشاكل المرأة وقضاياها في عيون السينما والدراما

ما زالت قضايا المرأة والمطالبة بحقوقها والمشاكل الأسرية في أعين صناع الدراما والسينما لم يغفلوا عنها أبداً وهذا ظهر جلياً خلال الأيام القليلة الماضية بعد عرض أحدث الأعمال هو مسلسل "برغم القانون" الذي أحدث ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منذ بدء عرضه وأصبح متصدرا محركات البحث جوجل.

فدائماً تشكل قضايا المرأة مادة دسمة فى الدراما المصرية، حيث تطرقت إليها منذ قديم الأزل وحققت تغيرات في حق المرأة.. "البوابة نيوز" فتحت الملف بعد ما أثير جدل في أكثر من عمل.

ونرصد أهم الأعمال التي ساهمت في تغيير العديد من القوانين الظالمة، وهل تلك الأعمال أنصفت المرأة وتناولت قضاياها بصورة عادلة فالإجابة في السطور التالية.

برغم القانون

يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تجسد النجمة إيمان العاصي دور فتاة تدعي ليلى وتعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبد العزيز، صبري عبد المنعم، ونخبة من النجوم تأليف ريمون مقار ونجلاء الحديني إخراج شادي عبد السلام

تحت الوصاية

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

وأحدث العمل جدلاً واسعاً فور عرضه خاصة بعد مناقشة قانون الولاية والوصاية، وقانون تراه الكثير من السيدات ظالماً للمرأة وأولادها إذ يواجه الطفل قانوناً يجعله يشعر أن أمه غير مؤهلة لرعايته ويشعر بعدم الأمان والظلم.

بطولة مني زكي، دياب، رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال ومجموعة من الفنانين تأليف خالد دياب وشيرين دياب إخراج محمد شاكر خضير.

ستهم

يدور العمل حول امرأة تدعي (ستهم ) بعدما يُقتل زوجها، تدخل في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبنائها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة بطولة روجينا، محمد عبد الحافظ، ياسين التهامي، سلوي عثمان، نانيس صلاح، تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج رؤوف عبد العزيز.

فاتن أمل حربي

يتناول العمل قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، والتي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسئولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى.

وتبني المسلسل فكرة مهمة وهي تغيير قانون الأحوال الشخصية والذى يقضى بإسقاط حضانة الأم المطلقة على أولادها إذا تزوجت، ليذهب حق الحضانة إلى الأب، ويحق للرجل فى هذه الحالة أن يأخذ أولاده، فى خطوة جريئة من صناع العمل قد ساهم فى تغيير القوانين بالفعل.

حضرة العمدة

يدور المسلسل حول عائلة في قرية تل شبورة، يقنع جلال - ابنة عمه صفية التي تجسد دورها الفنانة روبي، الأستاذة الجامعية الأرملة، بتولي منصب عمدة القرية، ومن ثم تواجه صفية مشاكل لم تكن في حسبانها.

ويناقش المسلسل قضية زواج القاصرات، وهي إحدي القضايا التي تنتقص من حقوق المرأة، حيث يتم فيها تزويج الفتيات في سن أقل من 18 سنة، لتطالب روبي خلال أحداث المسلسل وقف عمليات التزويج تلك للنساء وأيضاً قضية ختان الإناث.

بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبد المغني، بسمة، سميحة أيوب ومجموعة من النجوم تأليف إبراهيم عيسي إخراج عادل أديب.

جميلة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حيث تجسد النجمة ريهام حجاج دور جميلة التي تخرجت في كلية الحقوق وتعمل وكيل نيابة وتدافع عن المرأة والظلم وتعيش حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد وأسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبوها، تاركا جميع أملاكه لها هي فقط.

فيناقش المسلسل قضية مختلفة وهي كيفية موازنة الفتاة المصرية ذات الطموح بين حياتها الزوجية وعملها ثم تتوالى الأحداث ويتطرق العمل إلي قضية خاصة من نوعها ولأول مرة يتم طرحها في الدراما وهي "تجميد البويضات" بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

عملة نادرة

تدور المسلسل حول عائلتين تتنافسان في نجع عبدالجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهما الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين وناقش العمل إحدي القضايا المهمة في الصعيد وهي قضية توريث النساء، حيث يواجه المسلسل كل الأعراف التي تعرقل توريث المرأة في الصعيد.

وتدخل نادرة في صراعات بسبب ذلك أثناء أحداث المسلسل وهذه الشخصية تقوم بتجسيدها النجمة نيللي كريم ويتطرق المسلسل حول كفاحها في الحصول على ورثها بعد قتل زوجها وهي تحاول الحصول على ورث ابنها من أهل زوجها، إلا أنهم يحاولون إجبارها على التنازل عن ورثها.

ودار المسلسل حول تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تخص مواريث النساء في الصعيد بطولة نيللي كريم ، جمال سليمان ،أحمد عيد ، كمال أبو رية ، فريدة سيف نصر ونخبة من النجوم تأليف مدحت العدل إخراج محمد العدل.

ضرب نار

يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول السيدة المكافحة التي تدعي مهرة وتعيش في أحد أحياء منطقة شبرا الخيمة، ويموت والداها لتتولى هي مسئولية تربية أخواتها وتعولهم، وتقوم بتجسيدها النجمة ياسمين عبد العزيز، بعدها يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر ويقوم بدوره الفنان أحمد العوضي.

يلقيه القدر في طريق مهرة، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد ونخبة من النجوم تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج مصطفي فكري.

بنتين من مصر

يدور الفيلم حول قصة كفاح فتاتين تواجهان أحداثًا عدة في إطار دراماي تشويقي حيث يناقش الفيلم قضايا نسائية فكرية وعاطفية واجتماعية من خلال مجموعة من النساء.

وتطرق إلي قضية العوانس وكيف يواجهن المجتمع بمسألة تأخرهن في الزواج وكيف يتعامل المجتمع العربي مع الفتاة التي بلغت من العمر 30 عامًا ولم تدخل قفص الزوجية بطولة زينة، صبا مبارك، أحمد وفيق، إياد نصار، ونخبة من الفنانين تأليف محمد أمين إخراج محمد أمين.

الشقة من حق الزوجة

يدور الفيلم حول سمير موظف جديد في إحدى المصالح الحكومية، بعد قصة حب، يقترن (سمير) بزميلته (كريمة) ابنة رئيسه في العمل (عبدالمقصود)، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشترى (سمير) تاكسي بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية.

تشعر (كريمة) بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها (نازلي) على التمرد وطلب الطلاق، ويتم الطلاق بشكل عفوي، ويبدأ النزاع حول ملكية الشقة. بطولة محمود عبد العزيز، معالي زايد، جورج سيدهم ،فريدة سيف النصر، نعيمة الصغير إخراج عمر عبد العزيز.

أريد حلاً

وأثار هذا الفيلم ضجة كبيرة فور عرضه وتسبب فى تغيير قانون الأحوال الشخصية ليعطى المرأة حق خلع نفسها من الزوج، وتدور القصة حول سيدة تدعى درية تقوم بتجسيدها النجمة فاتن حمامة، وهي متزوجة من رجل دبلوماسي، وعندما تتأزم الحياة بينهما تطلب الطلاق.

لكنه يرفض، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى قضائية، وبسبب ثغرات في القانون تدخل في مشكلات كثيرة وتجد صعوبة في الحصول على حريتها بطولة فاتن حمامة رشدي أباظة، كمال ياسين، ليلي طاهر، أمينة رزق، تأليف حسن شاه إخراج سعيد مرزوق.

أنا حرة

تدور أحداث الفيلم حول "أمينة" فتاة صعبة المراس، تعيش في كنف عمتها وزوج عمتها، وتعاني طيلة الوقت من تسلطهما الشديد وتحكمهما في كل تفاصيل حياتها، مما يجعل حلمها الأوحد هو اتمام دراستها لكي تنال الحرية التي تشتاق إليها.

ومع مرور السنوات، يتطور وعي أمينة شيئًا فشيئًا فيما يرتبط بمنظورها للعالم من حولها وتبني الفيلم فكرة الدفاع عن حق الفتاة في التعليم، واختيار شريك حياتها، وأيضاً طرح قصة التمرد على الأعراف والتقاليد القديمة منذ الأزل، والتي تزرع في المرأة الخوف وتجبرها على الصمت.

الفيلم من تأليف إحسان عبدالقدوس، وإخراج صلاح أبوسيف، وبطولة: لبنى عبدالعزيز، وشكري سرحان وحسين رياض.

طرح كل القضايا بجرأة

طارق الشناوي: ليس لدينا فضاء واسع لطرح كل القضايا بجرأة في الدراما

قال الناقد طارق الشناوي إن من ضمن صفات التعريف للدراما التليفزيونية توصف بأنها دراما عائلية، وهذا يعني أن مشاكل العائلة وتفاصيلها الحياتية تصبح جزءا أساسيا في العمل الدرامي التليفزيوني.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة": من البديهي أن قضايا المرأة والمشاكل الأسرية تتناول وتتم معالجتها في الدراما بكثرة أكثر من السينما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من عمل في الستينيات مثل "القاهرة والناس" و"عادات وتقاليد" قد ناقشت قضايا الأسرية بأسلوب كوميدي فدائما الدراما التليفزيونية حميمة أكثر بمشاكل الناس وتفاصيلهم.

وتابع: علي الرغم مناقشة قضايا المرأة والموضوعات الاجتماعية عبر تاريخ الدراما إلا أن هناك موضوعات تحتاج لقدر من الجرأة لمناقشتها والوضع الحالي لم يسمح لمناقشة القضايا الاجتماعية بشكل صريح ومباشر لأن إذ تم طرحها سوف يصطدم بقاعدة كبيرة.

ولفت إلى أن خير مثال علي ذلك فيلم "الملحد" فعلي الرغم أن هذا الفيلم طبقاً لتقرير الرقابة بأنه يروج للإيمان الحقيقي ويقوم بضرب كل دعاوي الإلحاد ففي النهاية تم وقفه ولم يتم عرضه لمجرد اسم الفيلم فقط.

وقال: وهذا يؤكد أن ليس هناك فضاء واسع لمناقشة كل القضايا الاجتماعية سواء في الدراما أو السينما وخاصة التي يكون لها رأي للدين.