غدا.. انطلاق العام الجامعي الجديد بـ"طيبة التكنولوجية" بالأقصر

تستقبل جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، غداً الأحد، طلابها الجدد والقدامى مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وسلامة، مؤكداً أن جميع الكليات والمباني الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب، مع توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم تقدم الطلاب أكاديمياً وعملياً.

وأعرب رئيس الجامعة، عن تمنياته لأبناءه الطلاب بعام جامعي سعيد مليئ بالنجاحات والانجازات والأنشطة المتنوعة، داعيا الطلاب إلى المشاركة بقوة في الأنشطة والفعاليات الجامعية المختلفة، مؤكداً على استعداد الجامعة التام لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات لهم.

جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية قد فتحت أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة "المرحلة الثالثة"، وطلاب الدبلومات الفنية، الجُدد المرشحين للجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م؛ لتقديم ملفاتهم للالتحاق بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قد وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التقديم، حيث تم توفير كوادر إدارية مؤهلة لتوجيه الطلاب وإرشادهم، بالإضافة إلى توفير قاعات انتظار مريحة لأولياء الأمور، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة بالجامعة وبرامجها الأكاديمية المتميزة.

جامعة طيبة التكنولوجية تعلن عن وظائف شاغرة

كما أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد السنوي من أعضاء هيئة التدريس المعاونة (مدرسين مساعدين-معيدين) والجهاز الإداري بالجامعة بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي رقم (10) بتاريخ 25/8/2024 وموافقة مجلس الجامعة رقم (17) بتاريخ 16/9/2024.

وأوضحت الجامعة، أن جميع المستندات تسلم باليد بمقر الجامعة بمدينة طيبة الجديدة بجوار مبنى المرور – محافظة الأقصر في الفترة من 23/9/2024 الى 29/9/2024 لإدارة الموارد البشرية بالجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن من تنطبق عليهم الشروط الآتية من المتقدمين، ستعقد لهم مقابلة شخصية لأعضاء هيئة التدريس المعاونة، وعقد امتحان بمقر الجامعة بالنسبة للجهاز الإدارى سيتم الاعلان عنه لاحقا.

ولمعرفة الوظائف المطلوبة وشروطها برجاء الدخول على الرابط الموجود أدناه

https://drive.google.com/file/d/1Y6hSUKH2-mp4IQq6Ls7U0GJ8-6bWZK0C/view?usp=drivesdk

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (1)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (2)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (3)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (4)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (5)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (6)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (7)

استقبال طلاب الثانوية والدبلومات (8)