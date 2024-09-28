مؤتمر صحفي بجامعة أسيوط بمناسبة افتتاح العام الجامعي الجديد

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمكلف بتسيير العمل بجامعة أسيوط الأهلية، لقاءاً موسعاً مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة أسيوط اليوم السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك علي هامش افتتاح العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، ومصطفي حسن أمين عام الجامعة، ودينا مصطفى مدير إعلام جامعة أسيوط الأهلية.



وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور احمد المنشاوي بالإعلاميين مثمناً على دور الإعلام في الوقت الحالي وأهميته في المشاركة في حماية الدولة المصرية، في ظل ما تتعرض له من حروب الجيل الرابع والذي تعتمد بشكل أساسي علي التشكيك في زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة ، وتهميش ما يتم على أرضها من إنجازات ونشر الإشاعات وتعظيم السلبيات، وهو ما يستدعي تكاتف القوي الوطنية من أجل بناء وعي المصريين وحمايتهم فكريا من محاولات إحداث الفتن ونشر الإحباط واليأس بين أفراد الشعب المصرى .

وأكد الدكتور المنشاوي أن مشروع إنشاء الجامعات الأهلية هي أحد ثمار جهود الدولة المصرية في إرساء ملامح الجمهورية الجديدة القائمة على بناء الإنسان، وتعظيم قيمة العلم والتعليم، موضحا أن إنشاء الجامعات الأهلية تم وفق معايير عالمية لتكون في مصاف جامعات الجيل الرابع الذكية، والذى استهدف زيادة فرص التعليم العالي المتاحة للشباب المصري، وإضافة برامج دراسية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل العالمي، وطرح شهادات علمية دولية بالشراكة مع كبري المؤسسات العلمية والجامعات المتقدمة في مختلف دول العالم.

وأعلن الدكتور المنشاوي خلال اللقاء على أنه جاري الإعداد حالياً لطرح نظام يوفر مظلة للتأمين الصحي لخدمة ورعاية طلبة وطالبات جامعة أسيوط الأهلية والمقرر تطبيقه قريباً فور انتهاء الإجراءات الرسمية اللازمة.

وشدد الدكتور المنشاوي على نجاح توجه الدولة المصرية صوب التحول الرقمي في كافة المجالات وأهمية ذلك فى محاربة الفساد ، وهو ما التزمت به الجامعة الأهلية في أعمال تنسيق القبول للطلاب الجدد بالجامعة الأهلية والذي تم إلكترونيا بالكامل ودون تدخل بشري وذلك لضمان اقصى درجات الدقة والنزاهة، حيث أنه تم اختيار المجموع الدراسي كمرجعية للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين بكثافة للالتحاق بالدراسة بالجامعة الأهلية وذلك لإرساء مبدأ العدالة في قبول الطلاب.

وتضمن اللقاء إجابة رئيس الجامعة على أسئلة واستفسارات السادة الإعلاميين، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور احمد المنشاوي في نهاية لقائهم به.