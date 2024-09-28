فيران توريس يزين قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أوساسونا بملعب آل سادار، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا، عودة الجناح فيران توريس من الإيقاف، بعدما تعرض للطرد في مباراة جيرونا، كما شهدت القائمة، غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن للإصابة، بالإضافة إلى داني أولمو وبابلو جافي لنفس السبب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بالعلامة الكاملة بعد خوضه 7 مباريات، بينما يأتي أوساسونا في المركز الثامن وفي رصيده 11 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينا – أسترالاجا – آرون ياكوبشفيلي.

خط الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينجيز – أندرياس كوينكا.

خط الوسط: بيدري – بابلو توري – مارك كاسادو – باو فيكتور – جييرمو فيرنانديز.

وفي الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – لامين يامال – أنطونيو فرنانديز.